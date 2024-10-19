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Омичи отдали мошенникам более 1 млрд рублей

В начала 2024 года правоохранительные органы Омской области зарегистрировали 4 608 кражу, совершенную с использованием IT-технологий. Общая сумма ущерба составила 1,33 млрд рублей.

Несмотря на предупреждения, омии продолжают доверять незнакомцам, которые по телефону предлагают различные услуги или пугают якобы попыткой похищения денег.

Так, 63-летняя омичка поверила неизвестному, представившемуся по телефону как «сотрудник мобильного оператора». Под предлогом проверки абонентских данных, тот запросил коды из смс сообщений, вскоре ей позвонил якобы сотрудник сервиса «Мои документы», сообщивший, что пенсионерку пытаются обмануть и получить от нее доступ к личному кабинету порталу «Госуслуг», чтобы оформить кредит. Запуганной пенсионерке поступило еще несколько звонков от разных «специалистов», в итоге женщина оформила несколько кредитов примерно на 2,2 млн рублей и перевела их на «безопасный» счет, то есть прямиком мошенникам.

Омичам стоит помнить, что никаких безопасных счетов не существует, доверять незнакомцам по телефону не стоит, а коды из смс-сообщений сообщать кому-либо нельзя.