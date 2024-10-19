Омичи отдали мошенникам более 1 млрд рублей

Так, 63-летняя омичка поверила неизвестному, представившемуся по телефону как «сотрудник мобильного оператора». Под предлогом проверки абонентских данных, тот запросил коды из смс сообщений, вскоре ей позвонил якобы сотрудник сервиса «Мои документы», сообщивший, что пенсионерку пытаются обмануть и получить от нее доступ к личному кабинету порталу «Госуслуг», чтобы оформить кредит. Запуганной пенсионерке поступило еще несколько звонков от разных «специалистов», в итоге женщина оформила несколько кредитов примерно на 2,2 млн рублей и перевела их на «безопасный» счет, то есть прямиком мошенникам.