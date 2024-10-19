Труп 46-летней женщины обнаружили в квартире в Петербурге

Напомним, 17 октября в частном доме в деревне Усадище Ленинградской области нашли тело 71-летнего избитого пенсионера. На его голове и теле зафиксировали гематомы. Все указывало на насильственную смерть. Правоохранители начали разбираться и восстанавливать по деталям картину того дня. В результате по подозрению в преступлении задержали 36-летнего знакомого пожилого мужчины. Против местного жителя возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.