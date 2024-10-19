Олбани
+3°
местами туман
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Труп 46-летней женщины обнаружили в квартире в Петербурге

Подозреваемым в убийстве оказался супруг погибшей.

Источник: Комсомольская правда

18 октября в полицию Петроградского района заявили о жуткой находке — в квартире дома № 25 на улице Подковырова обнаружили труп 46-летней женщины. На ее теле заметили травмы. О подробностях сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

— Прибывшие на место происшествия стражи правопорядка по горячим следам задержали подозреваемого. Им оказался 48-летний муж погибшей, — рассказали в ведомстве.

Безработного мужчину задержали. Его передали в руки следователей для дальнейшего разбирательства.

Напомним, 17 октября в частном доме в деревне Усадище Ленинградской области нашли тело 71-летнего избитого пенсионера. На его голове и теле зафиксировали гематомы. Все указывало на насильственную смерть. Правоохранители начали разбираться и восстанавливать по деталям картину того дня. В результате по подозрению в преступлении задержали 36-летнего знакомого пожилого мужчины. Против местного жителя возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.