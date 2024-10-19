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Во Владивостоке пропал молодой парень, его ищут уже пятые сутки

Родственники попросили о помощи полицию и волонтеров.

Источник: Соцсети

23-летний Андрей Красник вышел из дома на Борисенко, 29, 14 октября во Владивостоке и до сих пор не вернулся. Его ищут полицейские и волонтеры, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток».

Он среднего роста: 170−172 сантиметра, худой. Темные короткие волосы, карие глаза, парень носит бороду. Был одет: светло-серая толстовка на молнии с капюшоном, черные спортивные штаны, кроссовки.

Особые приметы: на голове у правого уха х шрам 10−12 см, татуировка на левой руке между большим и указательным пальцами в виде букв «БР», татуировка на руке в виде изображения самурая с мечом.

Волонтеры «Примописка» просят связаться с ними, если у вас есть информация о пропавшем.

8 (423) 249−09−27, 102 или 112 — полиция.

8 914 721 22 32, 8 902 556 88 02 — волонтёры (телеграм/WhatsApp).