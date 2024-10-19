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Полицейский, спасший девочку в Семее, погиб в ДТП

Авария произошла на автотрассе Омск — Майкапчагай.

Источник: Соцсети

АСТАНА, 19 окт — Sputnik. Три человека погибли в аварии на автотрассе Омск — Майкапчагай с участием трех транспортных средств.

Один из них — полицейский из Семея Асхат Ахатов.

«По данному факту начато досудебное расследование. Все обстоятельства устанавливаются. Департамент полиции выражает соболезнования родным и близким погибших», — отметили в ДП Абайской области.

В феврале текущего года Асхат Ахатов спас девочку от вооруженного преследователя. При этом, полицейский сам получил ножевые ранения.

Тогда на пульт полиции поступил звонок от 13-летней девочки с сообщением о том, что ее преследует мужчина. Испугавшись она зашла в магазин и там ожидала полицию.

Когда участковые инспекторы приехали на место вызова, мужчина кинулся на них с ножом. Полицейские вызвали подкрепление, и позже на место приехала патрульная полиция.

Приехавший на вызов участковых Асхат Ахатов вступил в борьбу с преступником и получил три ножевых ранения. Его отвезли в больницу, а в отношении мужчины возбудили уголовное дело.