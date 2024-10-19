Вскрытие показало, что лидер «Хамаса» был убит выстрелом в голову

В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) поясняли, что во время перестрелки Яхью Синвара обнаружил дрон, после чего танк выпустил снаряд по зданию, где он находился. В ЦАХАЛе подчеркнули, что все еще выясняют обстоятельства произошедшего.