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Вскрытие показало, что лидер «Хамаса» был убит выстрелом в голову

Лидер «Хамаса» Яхья Синвар умер от огнестрельного ранения в голову, сообщили в израильском Национальном центре судебной медицины. По итогам вскрытия на теле Яхьи Синвара обнаружены и другие травмы, полученные в результате атаки танковым снарядом.

«Причина смерти — огнестрельное ранение в голову. У него пуля в голове и тяжелая черепно-мозговая травма», — сообщил CNN главный патологоанатом израильского Национального центра судебной медицины Чен Кугель. Среди других травм лидера «Хамаса»: осколочное ранение в правом предплечье и груди. Приблизительное время смерти — вечер 16 октября.

В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) поясняли, что во время перестрелки Яхью Синвара обнаружил дрон, после чего танк выпустил снаряд по зданию, где он находился. В ЦАХАЛе подчеркнули, что все еще выясняют обстоятельства произошедшего.

Как писала The New York Times (NYT), ЦАХАЛ наткнулся на Яхью Синвара случайно. Израильские военные патрулировали территорию на юге сектора Газа, а затем столкнулись с боевиками «Хамаса», началась перестрелка. После удара по зданию военные обнаружили тело и опознали лидера «Хамаса», сообщала NYT.

Яхья Синвар считается главным организатором нападения «Хамаса» на Израиль 7 октября 2023 года. Он был избран на должность главы политбюро палестинского движения в августе текущего года после гибели его предшественника Исмаила Хании в Тегеране.