Число погибших в результате опрокидывания судна «Григорий Ловцов» на Сахалине возросло до четырёх

По данным SHOT, одно из тел нашли на берегу в селе Первая Падь примерно в шести километрах от порта Корсаков, куда накануне заходило судно. Ещё два тела обнаружили в акватории залива Анива районе 5 утра по московскому времени с борта вертолёта Ми-8. Четвёртое тело нашли там же спустя три часа.