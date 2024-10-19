Олбани
+3°
местами туман
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Число погибших в результате опрокидывания судна «Григорий Ловцов» на Сахалине возросло до четырёх

Спасатели обнаружили тела всех жертв.

По данным SHOT, одно из тел нашли на берегу в селе Первая Падь примерно в шести километрах от порта Корсаков, куда накануне заходило судно. Ещё два тела обнаружили в акватории залива Анива районе 5 утра по московскому времени с борта вертолёта Ми-8. Четвёртое тело нашли там же спустя три часа.

Накануне судно «Григорий Ловцов» перевернулось при заходе в порт Корсаков. Всего на борту находилось семь членов экипажа. По предварительным данным, щебень и песок на судне перевозили с нарушениями. Оно не выдержало перегруза и перевернулось.

На видео — буксировка перевернувшегося судна в порт.

UPD: По уточнённым данным, число погибших возросло до трёх. Одно из найденных спасателями тел не относится к экипажу судна. Поиски ещё одного пропавшего моряка продолжаются.

.