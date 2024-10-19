Число погибших в результате опрокидывания судна «Григорий Ловцов» на Сахалине возросло до четырёх

По данным SHOT, одно из тел нашли на берегу в селе Первая Падь примерно в шести километрах от порта Корсаков, куда накануне заходило судно. Ещё два тела обнаружили в акватории залива Анива районе 5 утра по московскому времени с борта вертолёта Ми-8. Четвёртое тело нашли там же спустя три часа.
Накануне судно «Григорий Ловцов» перевернулось при заходе в порт Корсаков. Всего на борту находилось семь членов экипажа. По предварительным данным, щебень и песок на судне перевозили с нарушениями. Оно не выдержало перегруза и перевернулось.
На видео — буксировка перевернувшегося судна в порт.
UPD: По уточнённым данным, число погибших возросло до трёх. Одно из найденных спасателями тел не относится к экипажу судна. Поиски ещё одного пропавшего моряка продолжаются.
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