Сергея и Илью Пичугиных похоронят в разных городах

Как нам стало известно, родные потратили ₽450 тысяч на поиск туристов Пичугиных, пропавших в Охотском море. В беседе с нами родственники Михаила, Сергея и Ильи Пичугиных рассказали, что после того, как 9 августа с ними оборвалась связь, они сразу стали бить тревогу, но из-за погоды официальные поиски смогли начать только 13-го числа. Члены семьи также организовали поиски своими силами. За два с лишним месяца безутешные родные направили 17 заявлений в различные инстанции с просьбой о помощи и потратили ₽450 тысяч на частных поисковиков.
15-летний Илья давно мечтал посмотреть на гренландских китов. Его дядя Михаил, работавший вахтовиком на Сахалине, решил осуществить мечту пацана и показать нетронутую природу Шантарских островов. Во время летних каникул он пригласил к себе брата и его 15-летнего сына. К роковой поездке готовились заранее: купили лодку «Байкат-470» и перевезли её к берегу Охотского моря. Набили её запасами еды и воды, взяли спальники.
Подросток последний раз звонил матери, когда был на Шантарских островах, он был счастлив и делился эмоциями от морского путешествия. А вскоре все трое путешественников перестали выходить на связь. 27 августа парню исполнилось 16 лет, а спустя несколько дней он скончался.
Илья окончил красноярский лицей № 8, был душой компании, много времени проводил с друзьями, по словам друзей, был жизнерадостным, увлекался спортом, занимался баскетболом, любил путешествовать, в прошлом году приезжал в Москву. Хотел учиться в Индустриально-металлургическом техникуме. Сергей, как рассказали близкие, был отзывчивым человеком, любил путешествия и рыбалку.
Ранее SHOT публиковал невероятную историю с Дальнего Востока о том, как мужчина смог выжить после двух месяцев плавания на лодке в открытом море. 20 дней он дрейфовал с телами погибших брата и племянника, которые не выдержали нагрузок на организм.