Сергея и Илью Пичугиных похоронят в разных городах

Как нам стало известно, родные потратили ₽450 тысяч на поиск туристов Пичугиных, пропавших в Охотском море. В беседе с нами родственники Михаила, Сергея и Ильи Пичугиных рассказали, что после того, как 9 августа с ними оборвалась связь, они сразу стали бить тревогу, но из-за погоды официальные поиски смогли начать только 13-го числа. Члены семьи также организовали поиски своими силами. За два с лишним месяца безутешные родные направили 17 заявлений в различные инстанции с просьбой о помощи и потратили ₽450 тысяч на частных поисковиков.