В Ростовской области на 7,5 лет осудили экс-главу Кагальницкого района

В Ростовской области бывшего главу администрации Кагальницкого района осудили за получение взяток (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ, ч. 2 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.
— Зерноградский районный суд 17 октября 2024 года признал подсудимого виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьей «Получение взятки», — прокомментировали в инстанции.
Подробности дела не раскрыли.
Известно, что экс-чиновнику назначили 7 лет и 6 месяцев колонии строгого режима. Также ему на 2 года и 6 месяцев запретили занимать управленческие должности. Отметим, приговор суда пока не вступил в силу и может быть обжалован.
Напомним, ранее подписку о невыезде назначили бывшему чиновнику из Новочеркасска.