Лерчек грозит пересмотр меры пресечения — из-за возможных нарушений условий домашнего ареста

В домашнем СИЗО Чекалина с 4 октября, и одно из условий меры пресечения — запрет на интернет. 9 октября Лерчек навестили сотрудники ФСИН — из-за ошибочно сработавшего электронного браслета. Предположительно, тогда же ей и предъявили пруфы её выхода в интернет — лайки под постами её друзей-блогеров. Которые были опубликованы уже после вступления решения о мере пресечения в законную силу. По нашим данным, на первый раз Лерчек отделалась предупреждением. Но в случае повторного нарушения — суд и привет, СИЗО.