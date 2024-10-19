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Лерчек грозит пересмотр меры пресечения — из-за возможных нарушений условий домашнего ареста

По информации Mash, сотрудники ФСИН зафиксировали как минимум один её лайк в запрещёнограме.

Источник: РИА "Новости"

В домашнем СИЗО Чекалина с 4 октября, и одно из условий меры пресечения — запрет на интернет. 9 октября Лерчек навестили сотрудники ФСИН — из-за ошибочно сработавшего электронного браслета. Предположительно, тогда же ей и предъявили пруфы её выхода в интернет — лайки под постами её друзей-блогеров. Которые были опубликованы уже после вступления решения о мере пресечения в законную силу. По нашим данным, на первый раз Лерчек отделалась предупреждением. Но в случае повторного нарушения — суд и привет, СИЗО.

Ранее Чекалиных заподозрили в попытке побега из-под домашнего ареста. У бывших супругов сработали электронные браслеты — устройства отправили на пульт сигнал о попытке носителей их снять. Причём у Валерии он запищал дважды.