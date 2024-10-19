Мечеть сгорела под Екатеринбургом

«В 01:17 по местному времени поступило сообщение о пожаре по адресу: г. Верхняя Пышма, ул. Сыромолотова. На площади 160 кв. м сгорела неэксплуатируемая мечеть», — сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Свердловской области.
С огнем боролись 15 пожарных при поддержке 4 единиц техники. Огонь локализовали в 01:38, а в 05:02 были завершены проливка и разбор сгоревших конструкций.
Ранее сообщалось, что в СНТ № 7 Нижнего Тагила прошлым утром загорелся частный жилой дом, внутри которого находился хозяин. Мужчина погиб, его тело пожарные обнаружили во время разбора завалов.