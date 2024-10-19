Мечеть сгорела под Екатеринбургом

«В 01:17 по местному времени поступило сообщение о пожаре по адресу: г. Верхняя Пышма, ул. Сыромолотова. На площади 160 кв. м сгорела неэксплуатируемая мечеть», — сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Свердловской области.