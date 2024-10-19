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В Башкирии за сутки в огне погибли три человека

За минувшие сутки жертвами четверо жителей Башкирии.

За минувшие сутки жертвами четверо жителей Башкирии. Трое погибли, одна женщина находится в реанимации, сообщили в госкомитете РБ по ЧС.

Так, в деревне Первомайский Уфимского района произошел пожар в жилом доме, где жила 83-летняя пенсионерка. Ее госпитализировали в уфимскую больницу с ожогами различной степени тяжести. Она находится в крайне тяжелом состоянии в реанимации.

В Белебее в результате в загоревшемся жилом доме погиб 50-летний мужчина, в деревне Новояппарово Давлекановского района — 70-летний пенсионер. В селе Азнаево Бижбулякского района во время тушения автомобиля обнаружили тело 38-летнего мужчины.

— По каждому случаю причины и обстоятельства устанавливают специалисты, — прокомментировали в ведомстве.

пожары