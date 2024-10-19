В Башкирии за сутки в огне погибли три человека

Так, в деревне Первомайский Уфимского района произошел пожар в жилом доме, где жила 83-летняя пенсионерка. Ее госпитализировали в уфимскую больницу с ожогами различной степени тяжести. Она находится в крайне тяжелом состоянии в реанимации.