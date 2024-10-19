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Силы ПВО ночью сбили два беспилотника в Ростовской области

Ликвидацию БПЛА в небе над Ростовской областью прокомментировали в Минобороны России.

Источник: Комсомольская правда

Попытку террористической атаки с применением БПЛА пресекли в Ростовской области в ночь на 19 октября. Об этом в Telegram информирует пресс-служба Минобороны России.

По данным военного ведомства, в небе над регионом ликвидировали два беспилотных летательных аппарата.

Напомним, ранее произошедшее также прокомментировал губернатор Василий Голубев. Глава региона сообщил, что БПЛА были сбиты в районе Новошахтинска. Предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет.

Добавим, по информации Минобороны РФ, в период с полуночи до 6 часов утра 19 октября всего на территории России уничтожили 16 украинских беспилотников.