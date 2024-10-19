Силы ПВО ночью сбили два беспилотника в Ростовской области

Попытку террористической атаки с применением БПЛА пресекли в Ростовской области в ночь на 19 октября. Об этом в Telegram информирует пресс-служба Минобороны России.
По данным военного ведомства, в небе над регионом ликвидировали два беспилотных летательных аппарата.
Напомним, ранее произошедшее также прокомментировал губернатор Василий Голубев. Глава региона сообщил, что БПЛА были сбиты в районе Новошахтинска. Предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет.
Добавим, по информации Минобороны РФ, в период с полуночи до 6 часов утра 19 октября всего на территории России уничтожили 16 украинских беспилотников.