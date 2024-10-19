В Башкирии за сутки в пожарах погибли четверо жителей республики

Как сообщает пресс-служба экстренного ведомства, в минувшую пятницу, 18 октября, в деревне Первомайский Уфимского района республики в результате пожара пострадала 83-летняя женщина. Пенсионерка получила многочисленные ожоги и была доставлена в больницу. В МЧС по Башкирии уточняют, что медики констатировали ее смерть.