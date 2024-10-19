В Башкирии за сутки в пожарах погибли четверо жителей республики

По данным госкомитета Башкирии по ЧС на 19 октября, за прошедшие сутки в республике в пожарах погибли четыре человека.
Как сообщает пресс-служба экстренного ведомства, в минувшую пятницу, 18 октября, в деревне Первомайский Уфимского района республики в результате пожара пострадала 83-летняя женщина. Пенсионерка получила многочисленные ожоги и была доставлена в больницу. В МЧС по Башкирии уточняют, что медики констатировали ее смерть.
В Белебее поздним вечером возник пожар в частном доме, в результате которого погиб 50-летний мужчина. Еще одна трагедия произошла в деревне Новояппарово Давлекановского района. Там при пожаре погиб 70-летний местный житель.
Поздним вечером, 18 октября, в селе Азнаево Бижбулякского района Башкирии поздним вечером загорелась припаркованная Лада Гранта. При тушении пожара сотрудники экстренных служб обнаружили тело мужчины на водительском сиденье. Сейчас его личность устанавливают следователи.
— По каждому случаю причины и обстоятельства устанавливают специалисты, — пояснили в госкомитете Башкирии по ЧС.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.