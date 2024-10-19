Чекалина не нарушила условия домашнего ареста, заявили в ГУФСИН

«Информация, опубликованная 19.10.2024 в одном из телеграм-каналов, о нарушении порядка условий домашнего ареста со стороны В. Чекалиной не соответствует действительности. Фактов нарушений порядка условий домашнего ареста со стороны обвиняемой не зафиксировано», — рассказали в пресс-службе.