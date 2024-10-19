«Информация, опубликованная 19.10.2024 в одном из телеграм-каналов, о нарушении порядка условий домашнего ареста со стороны В. Чекалиной не соответствует действительности. Фактов нарушений порядка условий домашнего ареста со стороны обвиняемой не зафиксировано», — рассказали в пресс-службе.
Чекалина не нарушила условия домашнего ареста, заявили в ГУФСИН
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Фактов нарушений порядка условий домашнего ареста со стороны блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) не зафиксировано, сообщили в пресс-службе ГУФСИН РФ по Московской области.