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Чекалина не нарушила условия домашнего ареста, заявили в ГУФСИН

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Фактов нарушений порядка условий домашнего ареста со стороны блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) не зафиксировано, сообщили в пресс-службе ГУФСИН РФ по Московской области.

Источник: © РИА Новости

«Информация, опубликованная 19.10.2024 в одном из телеграм-каналов, о нарушении порядка условий домашнего ареста со стороны В. Чекалиной не соответствует действительности. Фактов нарушений порядка условий домашнего ареста со стороны обвиняемой не зафиксировано», — рассказали в пресс-службе.