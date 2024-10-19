Самарчанка избивала маленькую дочь

По версии следствия, в период с 2022 года по 2024 год подозреваемая систематически причиняла физические и психические страдания своей малолетней дочери, 2013 года рождения, путем нанесения ей побоев. у своей дочери — матери пострадавшей. В настоящее время ребенок находится в социальном учреждении, а бабушка оформляет опеку над внучкой.