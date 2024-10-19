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Самарчанка избивала маленькую дочь

О противоправных действиях узнала бабушка ребенка и инициировала процедуру изъятия девочки.

В Самаре возбуждено уголовное дело в отношении 27-летней местной жительницы, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание заведомо несовершеннолетнего лица).

По версии следствия, в период с 2022 года по 2024 год подозреваемая систематически причиняла физические и психические страдания своей малолетней дочери, 2013 года рождения, путем нанесения ей побоев. у своей дочери — матери пострадавшей. В настоящее время ребенок находится в социальном учреждении, а бабушка оформляет опеку над внучкой.

По уголовному делу проводятся следственные действия, сообщает СУ СК.

СК