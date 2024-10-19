ГАИ опубликовала видео жесткого ДТП грузовика и погрузчика на МКАД в Минске. Подробности и видео размещены в официальном телеграм-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Согласно предварительным данным, в пятницу, 18 октября, примерно в 20.00 31-летний водитель, находившийся за рулем грузовика Fiat, ехал по внешнему кольцу МКАД. В районе 17-го километра по причине несоблюдения дистанции водитель врезался в экскаватор-погрузчик Hidromek, ехавший перед ним.
В ГАИ добавляют, что по причине случившегося удара экскаватор-погрузчик отбросило в сторону ограждения. Из-за этого случилось столкновение с ехавшим попутно автомобилем Opel. После этого экскаватор-погрузчик по инерции переехал через разделительное ограждение, пересек встречные полосы, выехал за пределы дороги.
Сказано, что водители названных транспортных средств отказались от госпитализации после осмотра врачами скорой медпомощи.