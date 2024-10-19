ГАИ опубликовала видео жесткого ДТП грузовика и погрузчика на МКАД в Минске

В ГАИ добавляют, что по причине случившегося удара экскаватор-погрузчик отбросило в сторону ограждения. Из-за этого случилось столкновение с ехавшим попутно автомобилем Opel. После этого экскаватор-погрузчик по инерции переехал через разделительное ограждение, пересек встречные полосы, выехал за пределы дороги.