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ГАИ опубликовала видео жесткого ДТП грузовика и погрузчика на МКАД в Минске

Грузовик врезался в погрузчик на МКАД в Минске.

Источник: ГУВД Мингорисполкома

ГАИ опубликовала видео жесткого ДТП грузовика и погрузчика на МКАД в Минске. Подробности и видео размещены в официальном телеграм-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Согласно предварительным данным, в пятницу, 18 октября, примерно в 20.00 31-летний водитель, находившийся за рулем грузовика Fiat, ехал по внешнему кольцу МКАД. В районе 17-го километра по причине несоблюдения дистанции водитель врезался в экскаватор-погрузчик Hidromek, ехавший перед ним.

В ГАИ добавляют, что по причине случившегося удара экскаватор-погрузчик отбросило в сторону ограждения. Из-за этого случилось столкновение с ехавшим попутно автомобилем Opel. После этого экскаватор-погрузчик по инерции переехал через разделительное ограждение, пересек встречные полосы, выехал за пределы дороги.

Сказано, что водители названных транспортных средств отказались от госпитализации после осмотра врачами скорой медпомощи.