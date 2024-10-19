В Усть-Катаве полицейские задержали лже-целительницу

Жительница Усть-Катава обратилась к целительнице, чтобы вылечить ребенка, а в итоге лишилась всех своих золотых украшений. После обращения пострадавшей в полицию оперативники задержали ранее судимую 49-летнюю жительницу Кемеровской области, передает корреспондент chel.aif.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Челябинской области.
Потерпевшая рассказал полицейским, что самозваная знахарка предложила провести ритуал, для чего попросила снять с себя все золотые украшения. Доверчивая девушка послушно отдала аферистке серьги и два кольца. Получив драгоценности, незнакомка скрылась на автомобиле.
Полицейские смогли установить направление, в котором двигалась подозреваемая, и разослали ориентировки. Вскоре подходящий под описание автомобиль остановила ГАИ в Ульяновской области.
Задержанная мошенница во всем созналась. Полицейские предполагают, что от ее действий могли пострадать и другие люди. Тех, кто-то узнал на фото свою обидчицу, просят обратиться в ближайший отдел полиции или позвонить 02.