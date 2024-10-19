Один человек погиб в ДТП с двумя большегрузами на трассе в Самарской области

В субботу, 19 октября 2024 года, в Большеглушицком районе Самарской области произошло ужасное ДТП с участием двух большегрузов. К сожалению, в результате аварии один человек погиб. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.
Все произошло примерно в 10:45 на 21 км автодороги Самара — Большая Глушица — Малая Глушица. 59-летний водитель КамАЗа врезался лоб в лоб в грузовик Beiben, за рулем которого находился 39-летний мужчина.
В результате столкновения водитель КамАЗа скончался на месте происшествия, а водитель Beiben был срочно доставлен в медицинское учреждение с различными травмами. В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства аварии, проводится проверка. На месте происшествия работали пожарные-спасатели ПСЧ 132.