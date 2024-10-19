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Женщина погибла в ДТП с иномарками в Самаре

В субботу, 19 октября, в 11:35 в Самаре на пересечение улиц Вольская и Воронежская произошло ДТП с участием автомобилей Renault Sandero и Mercedes Benz GLK 250, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Полицейские уточняют, что на месте происшествия погибла 61-летняя женщина-пассажир автомобиля Renault Sandero.

Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.