Подросток устроил массовое ДТП в Канавинском районе

Было возбуждено дело об административном правонарушении; также материалы для рассмотрения направлены в комиссию по делам несовершеннолетних. В отношении законного представителя подростка-нарушителя составлен административный протокол по статье КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».