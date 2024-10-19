Подросток устроил массовое ДТП в Канавинском районе

На улице Авангардной около 23:00 несовершеннолетний водитель, управляя автомобилем «Мерседес», совершил столкновение по касательной с двумя автомобилями.
Было возбуждено дело об административном правонарушении; также материалы для рассмотрения направлены в комиссию по делам несовершеннолетних. В отношении законного представителя подростка-нарушителя составлен административный протокол по статье КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».