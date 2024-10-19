На Ладожском озере два человека погибли из-за опрокидывания лодки

В середине октября у берегов Камчатки нашли лодку с пропавшими два месяца назад туристами — из трех человек выжил только один мужчина, а его брат и 16-летний племянник погибли. Выжевшего — Михаила Пичугина — госпитализировали, он идет на поправку.