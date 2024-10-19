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После ЧП с грузовым судном на Сахалине обнаружены тела трех человек

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Тела троих человек найдены после инцидента с грузовым судном на Сахалине, ведутся поиски еще двух человек, сообщило восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России в Telegram-канале.

Источник: РИА "Новости"

«В ходе поисково-спасательных мероприятий обнаружены тела троих человек, один человек находится в медицинском учреждении, два человека не пострадали. В настоящий момент проводятся поисково-спасательные мероприятия, направленные на установление местонахождения двух человек», — говорится в сообщении.

Грузовое судно «Григорий Ловцов» в пятницу перевернулось у берегов Сахалина в районе порта Корсаков при перегрузке песка и щебня. Губернатор Валерий Лимаренко ранее сообщал, что троих членов экипажа спасли (двое госпитализированы, один — на амбулаторном лечении), остальные четверо пропали. По данным Восточного МСУТ СК России, из семи членов экипажа при инциденте с плашкоутом погибли двое, один госпитализирован, четверых ищут. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта). Аварийное судно было отбуксировано к причалам порта.

По уточненным данным регионального главка МЧС России, экипаж плашкоута состоял из восьми моряков, судьба пяти из них была неизвестна.

СК