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В аэропорту Алматы нашли наркотики в посылке из-за рубежа

Гашишное масло и психотропное вещество изъяли полицейские в посылке, которая прибыла из-за рубежа в филиал одной из логистических компаний в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Источник: МВД РК

По информации пресс-службы МВД РК, во время оперативных разработок сотрудниками транспортной полиции была обнаружена подозрительная почтовая посылка, прибывшая из дальнего зарубежья.

При осмотре содержимого посылки были обнаружены и изъяты две банки с наркотическим средством — экстрактом каннабиса (гашишное масло) весом 895 граммов и психотропным веществом — тетрагидроканнабинолом весом 623 грамма.

В аэропорту города задержан иностранец, которому предназначалась посылка. По данному факту начато досудебное расследование. Мужчину водворили в изолятор временного содержания.