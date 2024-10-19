В аэропорту Алматы нашли наркотики в посылке из-за рубежа

По информации пресс-службы МВД РК, во время оперативных разработок сотрудниками транспортной полиции была обнаружена подозрительная почтовая посылка, прибывшая из дальнего зарубежья.
При осмотре содержимого посылки были обнаружены и изъяты две банки с наркотическим средством — экстрактом каннабиса (гашишное масло) весом 895 граммов и психотропным веществом — тетрагидроканнабинолом весом 623 грамма.
В аэропорту города задержан иностранец, которому предназначалась посылка. По данному факту начато досудебное расследование. Мужчину водворили в изолятор временного содержания.