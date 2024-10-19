СМИ сообщили о смерти лидера ОПГ «Турбазовские» Чащина

Летом 2014 года Челябинский областной суд приговорил лидера миасской ОПГ «Турбазовские» Сергея Чащина к 13 годам в колонии строгого режима. Он был признан виновным в бандитизме, руководстве ОПГ, покушении на убийство и убийстве двух предпринимателей Падучина и Сидорова. Гособвинитель просил для Чащина 14,5 лет колонии строгого режима.