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СМИ сообщили о смерти лидера ОПГ «Турбазовские» Чащина

СМИ сообщили, что в Миассе (Челябинская область) скончался лидер местной ОПГ «Турбазовские» Сергей Чащин. Отмечается, что последнее время он находился в исправительном центре на принудительных работах. Мужчине был 51 год.

Источник: Анна Майорова/URA.RU/TASS

По одним данным, причина смерти пока неизвестна, по другим — у него были проблемы со здоровьем.

Накануне.RU направило запрос в ГУФСИН России по Челябинской области с просьбой прокомментировать ситуацию.

Летом 2014 года Челябинский областной суд приговорил лидера миасской ОПГ «Турбазовские» Сергея Чащина к 13 годам в колонии строгого режима. Он был признан виновным в бандитизме, руководстве ОПГ, покушении на убийство и убийстве двух предпринимателей Падучина и Сидорова. Гособвинитель просил для Чащина 14,5 лет колонии строгого режима.

Как установило следствие, группировка «Турбазовские», возглавляемая бизнесменом Сергеем Чащиным, в конце 90-х взяла под свой контроль ряд крупных промышленных предприятий Миасса. По сведениям следственных органов, бандиты занимались вымогательством, мошенничеством, а также совершили более 30 заказных убийств на территории Челябинской, Ростовской, Московской областей и Краснодарского края.