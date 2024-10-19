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3,8 млн тонн уже собрано: Омская область идет на рекордный урожай зерна

Средняя урожайность в этом году составила впечатляющие 19,5 центнера с гектара.

Источник: Комсомольская правда

Аграрии региона приближаются к рекордному урожаю зерновых и зернобобовых культур. По состоянию на 18 октября уже собрано 3,8 млн тонн зерна, а уборочная кампания еще не завершена.

Средняя урожайность в этом году составила впечатляющие 19,5 центнера с гектара. Жатва завершена только в 14 районах области, а обмолочено 97,2% площади зернового клина. Оставшиеся работы, как ожидается, позволят достичь рекордного показателя в 4 млн тонн зерна.

«Выражаю огромную благодарность всем аграриям и хлеборобам за их самоотверженный труд. Мы практически вышли на рекордные показатели уборочной кампании. Уборка еще не закончена, но я уверен, что по итогам мы соберем не менее 3,9 млн тонн зерна», — подчеркнул губернатор Виталий Хоценко.

Мария ЛЕНЦ

В этом году сельхозпроизводители внесли изменения в структуру посевных площадей, увеличив площади под масличные культуры, такие как рапс, масличный лен и подсолнечник.

Это принесло свои плоды: на сегодняшний день уже собрано более 370 тыс. тонн масличных культур, что на 50% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом убрано лишь 75% всех посевных площадей под масличные.

Ожидается, что по итогам уборочной кампании Омская область установит новый рекорд по сбору зерна, что подтверждает высокий уровень сельскохозяйственного производства в регионе.