В Челябинске скончалась сбитая фурой пенсионерка

Челябинка, попавшая накануне под фуру при переходе дороги на зеленый свет, скончалась в больнице, не приходя в сознание. Об этом сегодня, 19 октября, корреспонденту chel.aif.ru сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.
Напомним, что ДТП произошло в первой половине дня 18 августа на пересечении улиц Блюхера и Доватора. Водитель грузовика поворачивал направо и не заметил 78-летнюю женщину на своем пути.
Первую помощь пострадавшей оказали проезжавшие мимо военнослужащие Росгвардии, они же вызвали полицию и скорую. Пенсионерку госпитализировали, но спасти не смогли.
В отношении 46-летнего водителя фуры возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека.