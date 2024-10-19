В Челябинске скончалась сбитая фурой пенсионерка

Челябинка, попавшая накануне под фуру при переходе дороги на зеленый свет, скончалась в больнице, не приходя в сознание. Об этом сегодня, 19 октября, корреспонденту chel.aif.ru сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.