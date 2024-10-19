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В Челябинске скончалась сбитая фурой пенсионерка

В отношении водителя возбудили уголовное дело.

Челябинка, попавшая накануне под фуру при переходе дороги на зеленый свет, скончалась в больнице, не приходя в сознание. Об этом сегодня, 19 октября, корреспонденту chel.aif.ru сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Напомним, что ДТП произошло в первой половине дня 18 августа на пересечении улиц Блюхера и Доватора. Водитель грузовика поворачивал направо и не заметил 78-летнюю женщину на своем пути.

Первую помощь пострадавшей оказали проезжавшие мимо военнослужащие Росгвардии, они же вызвали полицию и скорую. Пенсионерку госпитализировали, но спасти не смогли.

В отношении 46-летнего водителя фуры возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека.