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В Нигерии жители по всей стране остались без электричества, пишут СМИ

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Масштабный сбой в энергосистеме произошел в третий раз за неделю в Нигерии, жители по всей стране остались без электричества, сообщила местная газета Daily Post.

Источник: Reuters

«Национальная энергетическая система Нигерии снова вышла из строя. Это уже третий раз за неделю», — говорится в материале.

По данным издания, многие штаты остаются без света. Газета не приводит информацию о причинах сбоя.

энергетика