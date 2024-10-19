В Нигерии жители по всей стране остались без электричества, пишут СМИ

«Национальная энергетическая система Нигерии снова вышла из строя. Это уже третий раз за неделю», — говорится в материале.
По данным издания, многие штаты остаются без света. Газета не приводит информацию о причинах сбоя.
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Масштабный сбой в энергосистеме произошел в третий раз за неделю в Нигерии, жители по всей стране остались без электричества, сообщила местная газета Daily Post.
«Национальная энергетическая система Нигерии снова вышла из строя. Это уже третий раз за неделю», — говорится в материале.
По данным издания, многие штаты остаются без света. Газета не приводит информацию о причинах сбоя.