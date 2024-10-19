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Взрыв на заправке Караганды предотвратили пожарные

Мощный взрыв мог бы случиться на АЗС в Караганде, если бы пожарные вовремя не потушили огонь, сообщает Zakon.kz.

Источник: МЧС РК

По информации пресс-службы МЧС РК, инцидент случился 19 октября в район Казыбек би по улице Волгодонская.

«В пристроенном помещении к АЗС произошло возгорание автомобильных покрышек, мебели и строительных материалов», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Силами МЧС пожар ликвидирован на площади 30 кв.м. Пострадавших нет, причина происшествия устанавливается.

18 октября 2024 года в Алматы тушили пожар, разгоревшийся в Медеуском районе, в известном ресторане Chechil. Посетители успели покинуть заведение.

Как рассказали в пресс-службе ДЧС города, огонь мог стремительно распространиться на все историческое здание и уничтожить его, но пожарным удалось оперативно локализовать и потушить пламя.

пожары