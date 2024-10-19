В Петербурге назвали сроки восстановления электроэнергии в двух районах города

«В первую очередь энергетики провели необходимую работу по восстановлению электроснабжения городских объектов водоснабжения и теплоснабжения. Практически полностью восстановлена работа светофоров», — говорится на сайте властей. Восстановление работы внутридомовых систем проводится поэтапно совместно с жилищными организациями. «Ситуация не оказала серьезного влияния на дорожную обстановку. Завершить комплекс восстановительных работ планируется к 17 часам», — добавили там.
В июле губернатор региона Александр Дрозденко сообщал, что сотрудники оперативных служб доложили о восстановлении электроснабжения для 70 тыс. жителей Ленинградской области. Тогда отмечалось, что более ⅔ всех отключений произошло в результате непогоды. В июле на Петербург обрушился ураган. Сильный ветер повалил деревья, сносил мусорные контейнеры.