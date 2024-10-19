В Петербурге назвали сроки восстановления электроэнергии в двух районах города

В июле губернатор региона Александр Дрозденко сообщал, что сотрудники оперативных служб доложили о восстановлении электроснабжения для 70 тыс. жителей Ленинградской области. Тогда отмечалось, что более ⅔ всех отключений произошло в результате непогоды. В июле на Петербург обрушился ураган. Сильный ветер повалил деревья, сносил мусорные контейнеры.