В цехе в Ростове-на-Дону ликвидировали открытое горение

Сообщение о том, что загорелась кровля цеха по производству металлопластиковых окон в Ростове-на-Дону, поступило в 13:37 мск. В ликвидации огня задействованы 4 автоцистерны и 20 пожарных, информации о пострадавших не поступало, сообщали в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.