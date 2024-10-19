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В цехе в Ростове-на-Дону ликвидировали открытое горение

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 окт — РИА Новости. Открытое горение ликвидировано на пожаре в Ростове, где горит цех по производству металлопластиковых окон, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

Источник: РИА "Новости"

«14:35 мск ликвидация открытого горения», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что пожар локализован на площади 200 квадратных метров. Уточняется, что пожар произошел на улице 2-я Краснодарская, 175. Площадь всего здания, где произошло возгорание, составляет 900 квадратных метров.

Сообщение о том, что загорелась кровля цеха по производству металлопластиковых окон в Ростове-на-Дону, поступило в 13:37 мск. В ликвидации огня задействованы 4 автоцистерны и 20 пожарных, информации о пострадавших не поступало, сообщали в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

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