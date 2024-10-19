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На Кубе система энергоснабжения вновь вышла из строя, пишут СМИ

БУЭНОС-АЙРЕС, 19 окт — РИА Новости. Система энергоснабжения Кубы утром в субботу вновь вышла из строя, сообщило агентство Prensa Latina.

«Электроэнергетическая компания сообщила, что сегодня в 6.15 утра (13.15 мск) снова произошло полное отключение электроэнергетической системы страны», — говорится в сообщении.

В пятницу министерство энергетики и горной промышленности Кубы сообщило, что выход из строя кубинской ТЭЦ Антонио Гутьераса в Матансасе привел к полному отключению электроэнергетической системы страны. Власти начали работы по запуску ТЭЦ, была восстановлена подача энергии в локальных сетях провинций Вилья-Клара, Ольгин, Гранма и Гуантанамо.

энергетика