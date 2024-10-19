Омская семья Поляковых стала победителем конкурса «Семья года — 2024»

Омская семья Поляковых из Большеречья стала лучшей во Всероссийском конкурсе «Семья года — 2024» в номинации «Семья — хранитель традиций». Церемония награждения прошла на гала-концерте в Государственном Кремлевском дворце.
Семья Поляковых — пример сильной и дружной семьи, которая бережно хранит традиции своих предков. Олег Геннадьевич и Татьяна Сергеевна работают в Омском государственном историко-культурном музее-заповеднике «Старина Сибирская» и передают любовь к русским народным ремеслам своим дочерям Ульяне и Варваре.
Олег Геннадьевич занимается традиционными ремеслами, такими как лозоплетение, плетение болотных трав, обработка бересты и кожи, ручное ткачество. Его работы выставлялись в России и за рубежом. Татьяна Сергеевна работает в картинной галерее музея, занимаясь продвижением и экспонированием произведений искусства.
Конкурс «Семья года» проводится с 2016 года. В нем участвуют семьи из всех регионов России, представляя свои традиции, ценности и достижения. В этом году в конкурсе участвовали более 11 тысяч семей из 88 регионов, включая Донецкую и Луганскую народные республики, а также Херсонскую и Запорожскую области.
«Семья Поляковых — это яркий пример того, как традиции передаются из поколения в поколение, — отметила министр труда и социального развития Омской области Ирина Варнавская. — Они достойно представляют наш регион и служат примером для других семей».