Омская семья Поляковых стала победителем конкурса «Семья года — 2024»

Конкурс «Семья года» проводится с 2016 года. В нем участвуют семьи из всех регионов России, представляя свои традиции, ценности и достижения. В этом году в конкурсе участвовали более 11 тысяч семей из 88 регионов, включая Донецкую и Луганскую народные республики, а также Херсонскую и Запорожскую области.