Открытое пламя ликвидировали на кровле цеха в Ростове-на-Дону

На Западном в Ростове-на-Дону ликвидировали открытое горение, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.
— В 14:35 была объявлена ликвидация открытого пламени, — проинформировали в МЧС.
Напомним, информация о возгорании кровли цеха по производству металлопластиковых окон поступила в экстренную службу в 13:37, днем 19 октября. В 14:20 была объявлена локализация огня на 200 кв. метрах, потом, как уже было сказано, сбили открытое горение.
Тушение ведется на 2-й Краснодарской, 175. На месте задействовано 20 человек и четыре автоцистерны.