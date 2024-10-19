Открытое пламя ликвидировали на кровле цеха в Ростове-на-Дону

Напомним, информация о возгорании кровли цеха по производству металлопластиковых окон поступила в экстренную службу в 13:37, днем 19 октября. В 14:20 была объявлена локализация огня на 200 кв. метрах, потом, как уже было сказано, сбили открытое горение.