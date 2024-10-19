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Открытое пламя ликвидировали на кровле цеха в Ростове-на-Дону

На кровле цеха в Ростове ликвидировали открытое горение, тушение еще ведется.

Источник: Комсомольская правда

На Западном в Ростове-на-Дону ликвидировали открытое горение, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

— В 14:35 была объявлена ликвидация открытого пламени, — проинформировали в МЧС.

Напомним, информация о возгорании кровли цеха по производству металлопластиковых окон поступила в экстренную службу в 13:37, днем 19 октября. В 14:20 была объявлена локализация огня на 200 кв. метрах, потом, как уже было сказано, сбили открытое горение.

Тушение ведется на 2-й Краснодарской, 175. На месте задействовано 20 человек и четыре автоцистерны.