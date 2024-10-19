Бывшему мэру Сочи Алексею Копайгородскому отказали в отправке на СВО

Копайгородский с июля 2024-го подписал контракт и ушёл на СВО — был заместителем начальника штаба бригады боевого управления «Князь Владимир». В сентябре его представили к награде «За отвагу». Сторона обвинения предоставила справку о том, что экс-мэр заключил контракт, однако сторона защиты настаивает, что контракт действует до конца СВО и его можно расторгнуть в исключительных случаях. При этом бывший чиновник не подавал рапорт.