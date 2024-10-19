В Челябинске зарезали известного рэпера

Ранее Алексей сидел в тюрьме, а освободился он только в этом году. Его называли «главным отморозком челябинского андеграунда». Широкую славу Трикопюшон получил в 2013 году, когда не пришёл на Versus Battle, и его оппоненту Артёму Татищевскому пришлось читать свои куплеты в пустоту. Погибший исполнитель был другом рэпера Энди Картрайта, которого два года назад расчленила супруга.