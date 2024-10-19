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В Челябинске зарезали известного рэпера

Во время пьяной ссоры в Челябинске убили известного 35-летнего рэпера Алексея Трикопюшона. С ним расправилась его знакомая, которая набросилась на мужчину с ножом. О деталях трагедии можете узнать из материала.

Источник: Соцсети

Всё случилось в доме на улице Дегтярёва. Напавшую 34-летнюю знакомую рэпера задержали.

— Ей предъявили обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство), — сообщили изданию «КП-Челябинск» в СУ СКР по Челябинской области.

Ранее Алексей сидел в тюрьме, а освободился он только в этом году. Его называли «главным отморозком челябинского андеграунда». Широкую славу Трикопюшон получил в 2013 году, когда не пришёл на Versus Battle, и его оппоненту Артёму Татищевскому пришлось читать свои куплеты в пустоту. Погибший исполнитель был другом рэпера Энди Картрайта, которого два года назад расчленила супруга.

Часть 1 статьи 105 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от шести до пятнадцати лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.