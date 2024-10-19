Три автомобиля и «Газель» столкнулись в иркутском микрорайоне Солнечный

Массовое ДТП произошло в микрорайоне Солнечный в Иркутске. Около 13 часов 19 октября столкнулись четыре автомобиля. Это произошло вблизи автобусной остановки «Гормолкомбинат», сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.
— Предварительно установлено, что водитель автомобиля «Toyota Corolla Fielder» двигался по улице Байкальской в направлении развязки плотины ГЭС, при повороте налево он не уступил дорогу встречной «Газели», в результате чего произошло столкновение, — отмечают в полиции. — От удара грузовой автомобиль отбросило на рядом стоящие легковушки.
К медикам обратилась 63-летняя пассажирка одной из иномарок. В момент аварии она находилась в салоне машины, которая была припаркована вдоль дороги.
Напомним, участок дороги Тайшет — Чуна — Братск открыли после ремонта в Иркутской области. Там заменили слабый пучинистый грунт на скальник. Это необходимо для снижения риска деформации дорожного полотна.