Три автомобиля и «Газель» столкнулись в иркутском микрорайоне Солнечный

— Предварительно установлено, что водитель автомобиля «Toyota Corolla Fielder» двигался по улице Байкальской в направлении развязки плотины ГЭС, при повороте налево он не уступил дорогу встречной «Газели», в результате чего произошло столкновение, — отмечают в полиции. — От удара грузовой автомобиль отбросило на рядом стоящие легковушки.