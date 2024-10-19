Экипаж самолета Москва — Уфа сообщил о попытке ослепления пилотов лазером

По данным канала, около 18:44 по московскому времени экипаж самолета сообщил на землю, что при заходе на посадку в кабину кто-то светил лазером зеленого цвета. Инцидент произошел на подлете к Уфе, в районе населенного пункта Атзитарово. При этом сигнал «Бедствия» не передавался.