Экипаж самолета Москва — Уфа сообщил о попытке ослепления пилотов лазером

В минувшую пятницу, 18 октября, экипаж воздушного судна, следовавшего из Москвы в Уфу, сообщил об освещении кабины лазером. Об этом сообщает телеграм-канал Aviaincident.
По данным канала, около 18:44 по московскому времени экипаж самолета сообщил на землю, что при заходе на посадку в кабину кто-то светил лазером зеленого цвета. Инцидент произошел на подлете к Уфе, в районе населенного пункта Атзитарово. При этом сигнал «Бедствия» не передавался.
К счастью, посадка в аэропорту Уфы прошла благополучно — самолет сел в 18:53 по московскому времени. Как сообщают авторы телеграм-канала, информацию о попытке ослепления экипаж рейса передал сотрудникам полиции.
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