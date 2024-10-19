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Экипаж самолета Москва — Уфа сообщил о попытке ослепления пилотов лазером

Пилоты рейса Москва — Уфа во время посадки сообщили о попытке ослепления лазером.

Источник: Комсомольская правда

В минувшую пятницу, 18 октября, экипаж воздушного судна, следовавшего из Москвы в Уфу, сообщил об освещении кабины лазером. Об этом сообщает телеграм-канал Aviaincident.

По данным канала, около 18:44 по московскому времени экипаж самолета сообщил на землю, что при заходе на посадку в кабину кто-то светил лазером зеленого цвета. Инцидент произошел на подлете к Уфе, в районе населенного пункта Атзитарово. При этом сигнал «Бедствия» не передавался.

К счастью, посадка в аэропорту Уфы прошла благополучно — самолет сел в 18:53 по московскому времени. Как сообщают авторы телеграм-канала, информацию о попытке ослепления экипаж рейса передал сотрудникам полиции.

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