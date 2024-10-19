Туроператоры ожидают массовые отмены поездок на Кубу, которая уже почти сутки обесточена

Тем временем находящиеся сейчас на Кубе россияне рассказали нам, что уже почти сутки не могут подзарядить свои телефоны, в отелях, которые питаются энергией от генераторов, не работают лифты и почти нет горячей воды. Персонал гостиниц не даёт постояльцам пользоваться кофемашинами, утверждая, что на это не хватит энергии.