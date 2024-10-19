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Туроператоры ожидают массовые отмены поездок на Кубу, которая уже почти сутки обесточена

Оказавшиеся на острове отдыхающие жалуются на неработающие лифты в отелях и невозможность включить кондиционер, несмотря на 30-градусную жару.

Источник: Reuters

По информации SHOT, пока отмены поездок на Остров свободы не фиксируется. Однако туроператоры готовы к тому, что из-за полного блэкаута на Кубе отдыхающие будут вносить изменения в свои бронирования или полностью отменять их.

Тем временем находящиеся сейчас на Кубе россияне рассказали нам, что уже почти сутки не могут подзарядить свои телефоны, в отелях, которые питаются энергией от генераторов, не работают лифты и почти нет горячей воды. Персонал гостиниц не даёт постояльцам пользоваться кофемашинами, утверждая, что на это не хватит энергии.

Накануне по всей Кубе полностью пропало электричество. Как сообщило Министерство энергетики и горной промышленности, причиной стал выход из строя местной ТЭЦ в Матансасе.

туризм и отдых
энергетика