Три человека погибли в ДТП на трассе в Омской области

ДТП произошло днем в районе 32 километра трассы Омск-Красноярка. Столкнулись легковые машины Toyota и Lada Granta. По предварительной информации виновником аварии стала иномарка, выехавшая на встречную полосу.
«В результате столкновения водитель Toyota погиб на месте. Его теща с тяжелыми травмами доставлена в медицинское учреждение. Водитель и пассажирка LADA (муж и жена) от полученных травм скончались», — сообщила «РГ» старший помощник прокурора Омской области Татьяна Булихова.
На место происшествия выехал и.о. прокурора Омского района Роман Румянцев. Обстоятельства ЧП выясняются.