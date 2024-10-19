Три человека погибли в ДТП на трассе в Омской области

«В результате столкновения водитель Toyota погиб на месте. Его теща с тяжелыми травмами доставлена в медицинское учреждение. Водитель и пассажирка LADA (муж и жена) от полученных травм скончались», — сообщила «РГ» старший помощник прокурора Омской области Татьяна Булихова.