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Три человека погибли в ДТП на трассе в Омской области

Водители двух автомобилей и пассажирка погибли во время ДТП на трассе в Омской области.

Источник: Российская газета

ДТП произошло днем в районе 32 километра трассы Омск-Красноярка. Столкнулись легковые машины Toyota и Lada Granta. По предварительной информации виновником аварии стала иномарка, выехавшая на встречную полосу.

«В результате столкновения водитель Toyota погиб на месте. Его теща с тяжелыми травмами доставлена в медицинское учреждение. Водитель и пассажирка LADA (муж и жена) от полученных травм скончались», — сообщила «РГ» старший помощник прокурора Омской области Татьяна Булихова.

На место происшествия выехал и.о. прокурора Омского района Роман Румянцев. Обстоятельства ЧП выясняются.