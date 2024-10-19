Закладчиков с поличным задержали в Астане

В настоящее время задержанный взят под стражу, проводится досудебное расследование по статье 297 УК РК «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов», что предусматривает наказание сроком от 10 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержани.