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Закладчиков с поличным задержали в Астане

Закладчика синтетических наркотиков полицейские задержали прямо за «рабочим процессом» — во время закладки веществ в общественном месте, сообщает Zakon.kz.

По информации МВД РК, в одном из переулков поселка Интернациональный задержан 20-летний парень, у которого в кармане куртки обнаружено 87 свертков с синтетическим наркотиком альфа-PVP весом более 80 гр.

Как следует из показаний задержанного, таким способом он решил заработать и реализовывал свой «товар» бесконтактным способом через закладки. В основном тайники оставлял вдоль дорог в районе частного сектора, небольших парках и аллеях.

Во время проведения следственно-оперативных мероприятий, парень признал свою вину и дал признательные показания в содеянном.

В настоящее время задержанный взят под стражу, проводится досудебное расследование по статье 297 УК РК «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов», что предусматривает наказание сроком от 10 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержани.