Обвиняемую в экстремизме женщину отправили в СИЗО в Петербурге

Сегодня, 19 октября, стражи правопорядка задержали женщину, подозреваемую в организации экстремистского сообщества, деятельность которой запрещена в России. Ей предъявили обвинение и отправили в СИЗО. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Петербургу.
— Фигурантка привлекала новых участников, а также сама участвовала в видеоконференциях и распространяла материалы соответствующей направленности, в том числе в Интернете, — рассказали в ведомстве.
Следователи провели обыск по месту проживания женщины в квартире на улице Оптиков. Там они обнаружили атрибутику запрещенной организации и печатную продукцию. Расследование уголовного дела продолжается.
Напомним, на днях полицейские накрыли бордель в доме на Ивановской улице в Невском районе. Криминальный бизнес организовала 44-летняя женщина. Она арендовала помещение, приискала администратора, должность которой заняла 50-летняя местная жительница, а также несколько гражданок. Всех задержали и допросили. Стражи правопорядка возбудили уголовное дело и временно запретили покидать Петербург.