Обвиняемую в экстремизме женщину отправили в СИЗО в Петербурге

Напомним, на днях полицейские накрыли бордель в доме на Ивановской улице в Невском районе. Криминальный бизнес организовала 44-летняя женщина. Она арендовала помещение, приискала администратора, должность которой заняла 50-летняя местная жительница, а также несколько гражданок. Всех задержали и допросили. Стражи правопорядка возбудили уголовное дело и временно запретили покидать Петербург.