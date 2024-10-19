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В Башкирии из реки Юрюзань достали тело неизвестного мужчины

Житель Башкирии утонул в реке Юрюзань, его личность устанавливают.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 19 октября, из реки Юрюзань в Дуванском районе Башкирии достали тело утонувшего мужчины. Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, труп достали из воды сотрудники полиции.

По данным экстренного ведомства, тело мужчины без признаков жизни нашли в воде около села Сафоновка. Кем был неизвестный при жизни пока неизвестно, личность устанавливают сотрудники правоохранительных органов.

— Сейчас проводятся оперативно-следственные мероприятия, устанавливается причина и обстоятельства происшествия, — пояснили в пресс-службе МЧС по Башкирии.

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