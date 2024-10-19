В Москве 130 человек эвакуировали из дома и поликлиники после повреждения газопровода

«На улице Мосфильмовской в районе дома 31а при проведении земельных работ повредили газопровод. Из соседнего дома эвакуированы 70 человек», — сказал собеседник агентства. По его словам, также эвакуированы 60 человек из соседней поликлиники. Труба перекрыта.