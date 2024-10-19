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В Москве 130 человек эвакуировали из дома и поликлиники после повреждения газопровода

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Газопровод повредили при проведении земельных работ в районе дома 31а на Мосфильмовской улице в Москве. Из соседнего дома эвакуированы 70 человек, сообщили ТАСС в оперативных службах.

Источник: Reuters

«На улице Мосфильмовской в районе дома 31а при проведении земельных работ повредили газопровод. Из соседнего дома эвакуированы 70 человек», — сказал собеседник агентства. По его словам, также эвакуированы 60 человек из соседней поликлиники. Труба перекрыта.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе АО «Мосгаз», специалисты оперативно устранили утечку газа, угрозы населению инцидент не представлял.

«В центральную диспетчерскую АО “Мосгаз” поступило сообщение: на территории строительного объекта по адресу: ул. Мосфильмовская, д. 31а при производстве работ частной строительной компанией был поврежден газопровод. На место инцидента оперативно прибыла аварийно-спасательная бригада АО “Мосгаз”. Утечка газа была оперативно устранена», — уточнили в пресс-службе.

Отмечается, что потребители от газоснабжения не были отключены. «Угрозы для населения данный инцидент не представлял», — заключили в пресс-службе.