В Петербурге в двух районах восстановили электроснабжение

Ранее в этой компании РИА Новости сообщали, что технологическое нарушение на электрооборудовании оставило без света часть Приморского района Петербурга. Пресс-служба администрации губернатора Петербурга информировала, что энергетики восстанавливают нарушенное энергоснабжение домов в Приморском и Выборгском районах Северной столицы, работы планируется завершить к 17.00 мск.