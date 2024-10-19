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В Петербурге в двух районах восстановили электроснабжение

С. -ПЕТЕРБУРГ, 19 окт — РИА Новости. Энергетики после технологического нарушения на сетях вернули свет жителям Приморского и Выборгского районов Санкт-Петербурга, также восстановлено электроснабжение социальных объектов, сообщила компания «Россети Ленэнерго».

Источник: РИА "Новости"

Ранее в этой компании РИА Новости сообщали, что технологическое нарушение на электрооборудовании оставило без света часть Приморского района Петербурга. Пресс-служба администрации губернатора Петербурга информировала, что энергетики восстанавливают нарушенное энергоснабжение домов в Приморском и Выборгском районах Северной столицы, работы планируется завершить к 17.00 мск.

«В 14.22 специалисты “Россети Ленэнерго” восстановили электроснабжение бытовых потребителей в Приморском районе Санкт-Петербурга», — говорится в сообщении.

Как уточнили РИА Новости в сетевой компании, к бытовым потребителям относятся граждане, а также социальные объекты.

В восстановительных работах была задействована 21 бригада «Россети Ленэнерго». Энергетики создали резервные схемы электроснабжения всех жилых и социальных объектов и провели необходимые переключения в сети. В ходе работ использованы 8 передвижных резервных источников электроснабжения.

энергетика