В Петербурге в двух районах восстановили электроснабжение

Ранее в этой компании РИА Новости сообщали, что технологическое нарушение на электрооборудовании оставило без света часть Приморского района Петербурга. Пресс-служба администрации губернатора Петербурга информировала, что энергетики восстанавливают нарушенное энергоснабжение домов в Приморском и Выборгском районах Северной столицы, работы планируется завершить к 17.00 мск.
«В 14.22 специалисты “Россети Ленэнерго” восстановили электроснабжение бытовых потребителей в Приморском районе Санкт-Петербурга», — говорится в сообщении.
Как уточнили РИА Новости в сетевой компании, к бытовым потребителям относятся граждане, а также социальные объекты.
В восстановительных работах была задействована 21 бригада «Россети Ленэнерго». Энергетики создали резервные схемы электроснабжения всех жилых и социальных объектов и провели необходимые переключения в сети. В ходе работ использованы 8 передвижных резервных источников электроснабжения.