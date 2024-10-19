Массовую гибель птиц расследуют в Калининграде

Сотрудники Минприроды взяли пробы из водоемов Калининграда, в которых была замечена гибель рыб и птиц. Подробности сообщает пресс-служба экологического ведомства в своих социальных сетях.
Так, пробы воды отобрали на состав и количественные показатели микроводорослей, зоопланктона, содержание растворенного кислорода и форм азота и фосфора в воде, а также пигментов микроводорослей. Это позволит ученым оценить условия среды в водоемах. И узнать причину вспышки микроводорослей, и что вызвало гибель птиц и рыбы.
Известно, что пробы взяты на Верхнем озере и в пруду Восточном в районе на улице Аллеи Смелых.