Массовую гибель птиц расследуют в Калининграде

Так, пробы воды отобрали на состав и количественные показатели микроводорослей, зоопланктона, содержание растворенного кислорода и форм азота и фосфора в воде, а также пигментов микроводорослей. Это позволит ученым оценить условия среды в водоемах. И узнать причину вспышки микроводорослей, и что вызвало гибель птиц и рыбы.