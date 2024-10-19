Послушная жена или дерзкая карьеристка? Предсказатель из Бурятии раскрыл тайну предназначения женщин по году рождения

Настоятель Курумканского дацана и знаменитый предсказатель из Бурятии Еши Намжил лама раскрыл, как год рождения влияет на судьбу и характер женщины.
Рождена для высоких целей.
Эти девушки всегда сдержанны, осторожны и ранимы. При этом могут быть вспыльчивыми, но быстро прощают и забывают обиды. Близким «Мышей» повезло, ведь они никогда не обделены нежностью и заботой.
— Им предначертана высокая судьба, — говорит буддийский астролог. — Но помешать может внезапная болезнь. Самое уязвимое место — это шея или горло.
Те, кто родился, весной или летом более удачливы. Однако для всех одинаково неблагоприятен брак с «Коровой» (Быком) и «Лошадью» (Конем). Лучшие избранники — мужчины, появившиеся на свет под символами «Мыши» и «Тигра».
Особенно осторожными стоит быть в 15 и 37 лет, 61 и 73 года. Стоит исключить экстрим, беречь здоровье и отказаться от дальних поездок. Если женщина преодолеет эти кризисные периоды, то доживет до 90 лет.
Душа компании и «спасатель».
Обладательницы мягкого характера. По своей природе добродушны и бескорыстны. Готовы прийти на помощь в любую минуту и пожертвовать всем ради ближнего. Как правило, у таких женщин много подруг и друзей. Особенно удачливы родившиеся осенью и зимой.
Благоприятен союз со «Змеей» и «Курицей» (Петухом). Противопоказаний для отношений нет, так как найти общий язык удается легко.
Важно! Опасным возрастом считаются: 23 года, 46 и 55 лет. В это время нужно избегать посещения больных и не участвовать в похоронах и поминках. Особенно в декабре. Также непростыми будут годы, когда женщине исполнится 64, 71 и 81.
Деньги притягиваются сами.
У «Тигриц» на судьбе написано жить в достатке. Тех, кто родился весной и летом, ждут изобилие и удача.
Нрав у этих дам вспыльчивый, но при этом отходчивый. Они пользуются популярностью у противоположного пола и редко бывают одинокими. Только по собственной воле.
— В юности есть опасность пострадать от огня или воды, заболеть недугами, связанными с грудью, животом, — предупреждает Еши Намжил лама. — После 40 лет постепенно становятся максималистками. Кризисные годы: 55, 77 лет и 82 года.
«Тиграм» стоит присмотреться к мужчинам «Змеям» и «Курицам» (Петухам). Важно тщательно подбирать партнера, так как брак без гармонии принесет в жизнь серьезные неприятности.
Богатая на события жизнь.
Она умна, стремительна, но легко ранима и часто уязвима. С искренней благодарностью относится к тем, кто ей помогает, однако друзей в окружении мало. Часто у этих девушек раскрываются выдающиеся способности в рукоделии или кулинарии.
В целом жизнь «Зайцев» благополучная и интересная. Скучно им бывает едва ли.
Важно! Особенно трудные годы: 17, 20, 40 лет. Критический возраст, когда проблемы со здоровьем могут обрести опасный характер — 53, 61, 77, 97 лет.
Трудолюбивая и хозяйственная.
Она добра и отзывчива. Хорошая рукодельница, трудолюбивая хозяйка и работница.
— Наличие родимого пятна на руке или груди — это хороший признак: ее желания чаще всего исполняются, — говорится в прогнозе. — Рожденные осенью и зимой в целом счастливее остальных.
Несмотря на доброту женщины- «Дракона», наладить отношений ей бывает нелегко. Возможны ссоры с близкими родственниками или невесткой. Неудачный брак испортит все сферы жизни и сделает женщину несчастной.
Голова, кости, зубы подвержены недугам. В детстве необходимо опасаться огня и воды. Первый год жизни может стать самым трудным. Также нелегко придется в 28−29 лет. Кризисные годы: 52, 65, 80 лет.
Образование — путь к славе.
Эти девушки умна, красивы, добры и могут похвастаться большим количеством знакомых и друзей. При этом их характер зависит и от времени года рождения. Весенние и летние барышни сильные духом, закаленные, как сталь. Осенние и зимние — талантливы, удачливы и материально обеспечены.
Образование, знания и опыт приведут к славе и уважению.
В жизни «Змеям» суждено дважды испытать серьезные трудности: в 37 и 40 лет. Критический возраст, когда нужно беречь себя и свое здоровье: 55 лет, 64 и 72 года.
Послушная и ласковая жена.
Их выделяют приятная внешность и спокойный характер. Однако в отношениях с близкими бывают нетерпимы и даже агрессивны. Но мужчинам переживать не стоит — с супругом такая женщина будет ласкова и послушна. Слово партнера для нее в приоритете.
— У той, что родилась весной или летом, всегда в доме достаток, судьба благоволит ей, — говорит буддийский астролог. — Остальные не столь удачливы. Если на плече со стороны спины есть родинка, то желания будут исполняться.
Критические годы — 5, 10 и 75 лет.
Легко сходятся с людьми.
Идеальные жены, ведь их дом всегда — полная чаша. Они красивы, общительны, легко уживаются с кем-либо и не помнят зла. Многих восхищает чистота их помыслов. Однако самим женщинам лучше избегать мужчин под знаком Коровы/Быка.
Вторая половина жизни должна быть более счастливой. Особенно благополучно складывается судьба у родившихся осенью и зимой.
В детстве «Овцам» стоит опасаться огня и воды. Родимое пятно на шее, правой руке или груди говорит о том, что на ее долю могут выпасть трудные испытания.
Критические годы: 5, 17, 40 и 58 лет.
Готовы на все ради любимого.
Веселая хохотушка, душа компании, любительница праздников, абсолютный оптимист. Однако за улыбкой скрывает ранимую натуру. Сделает все ради счастья любимого человека.
Если сзади на плече есть родимое пятно, это пророчит обладательнице исполнение желаний.
Возможен негативный опыт, стрессовая ситуация в детстве. Трудные для здоровья годы: 4 года, 24 и 37 лет. Опасные, кризисные годы: 64 и 73 года или 85 лет.
Держит слово.
Счастье ходит по пятам тех «Куриц», кто празднует день рождения весной или летом. Эти женщины деловиты, всегда сдерживают обещания, придерживаются принципов и не поддаются эмоциям. На работе исполнительны и трудолюбивы. Благодаря доброжелательности имеют много друзей. Со вкусом одеваются.
Pодимое пятно на боку — признак счастливой судьбы. Трудный для здоровья возраст: 22 года, 38 и 47 лет. Кризисный возраст: 64 и 83 года.
Мягкий характер.
Pодившиеся весной и летом более удачливы. Они импульсивны, но быстро забывают обиды. Уязвимы, легко поддаются панике. При этом обладают отзывчивым мягким и характером.
— В марте и сентябре им надо остерегаться кладбища, не ходить туда. Не следует также в эти месяцы решать любовные дела, — советует лама.
Часто подвергаются безответной любви. Но благоприятным будет союз с «Конем». Опасный возраст: 60 и 90 лет.
Ожидает спокойная и благополучная жизнь.
Благоприятны отношения с «Конем» и «Свиньей». Если в браке царят ссоры и недопонимания, то рождаться у пары будут только дочери. Родимое пятно на левом плече говорит о том, что возможен союз с любым знаком. При гармоничном союзе на свет появится сразу несколько сыновей.
Критические возрасты: 10,19,50, 60 и 70 лет.
Кто вы по восточному гороскопу?
Год Мыши (Крысы по Восточному гороскопу): 1924, 19З6, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020, 20З2, 2044.
Год Быка (Коровы по Восточному гороскопу): 19З7, 1949, 1961, 197З, 1985, 1997, 2009, 2021, 20ЗЗ.
Год Тигра: 1926, 19З8, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022, 20З4.
Год Кролика (Зайца по Восточному гороскопу): 1927, 19З9, 1951, 196З, 1975, 1987, 1999, 2011, 202З, 20З5.
Год Дракона: 1904, 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024.
Год Змеи: 1917, 1929, 1941, 195З, 1965, 1977, 1989, 2001, 201З, 2025, 20З7.
Год Лошади: 1918, 19З0, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026, 20З8.
Год Козы (Овцы по Восточному гороскопу): 1919, 19З1, 194З, 1955, 1967, 1979, 1991, 200З, 2015, 2027, 20З9.
Год Обезьяны: 19З2, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028.
Год Петуха (Курицы по Восточному гороскопу): 19З7, 1949, 1961, 197З, 1985, 1997, 2009, 2021, 20ЗЗ.
Год Собаки: 1910, 1922, 19З4, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 20З0, 2042.
Год Свиньи: 1899, 1911, 192З, 19З5, 1947, 1959, 1971, 198З, 1995, 2007, 2019, 20З1, 204З.