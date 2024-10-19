Послушная жена или дерзкая карьеристка? Предсказатель из Бурятии раскрыл тайну предназначения женщин по году рождения

Благоприятны отношения с «Конем» и «Свиньей». Если в браке царят ссоры и недопонимания, то рождаться у пары будут только дочери. Родимое пятно на левом плече говорит о том, что возможен союз с любым знаком. При гармоничном союзе на свет появится сразу несколько сыновей.