Олбани
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Екатеринбурге подростки госпитализированы с признаками отравления алкоголем

В Екатеринбурге трое подростков 16-ти, 14-ти и 13-ти лет были доставлены в больницу с признаками отравления алкоголем. Прокуратура Кировского района начала проверку, сообщили в ведомстве.

Источник: Коммерсантъ

Инцидент произошел в субботу, 19 октября. По информации прокуратуры Свердловской области, подростки распивали спиртосодержащие напитки на территории Шарташского лесопарка. После состояние их здоровья ухудшилось, подростки были доставлены в больницу. На данный момент состояние оценивается как удовлетворительное.

В ходе надзорных мероприятий прокуратура установит обстоятельства произошедшего. Прокуроры оценят деятельность органов системы профилактики по работе с несовершеннолетними и возьмут на контроль установление места продажи алкоголя.