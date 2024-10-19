В Екатеринбурге подростки госпитализированы с признаками отравления алкоголем

Инцидент произошел в субботу, 19 октября. По информации прокуратуры Свердловской области, подростки распивали спиртосодержащие напитки на территории Шарташского лесопарка. После состояние их здоровья ухудшилось, подростки были доставлены в больницу. На данный момент состояние оценивается как удовлетворительное.