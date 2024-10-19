Во время пожара в пятизвёздочном турецком отеле не работала сигнализация, туристы искали выходы во тьме

Неделя на двоих all inclusive с квестом на выживание и тараканами в еде там стоила около 140 тысяч рублей на двоих.
По данным SHOT, пожар в Imperial Sunland Resort в Бельдиби начался из-за резкого скачка напряжения. Огонь пошёл от щитков, расположенных внутри. Пожар начал быстро распространяться по этажам. Постояльцы даже не сразу узнали, что их отель горит, так как сигнализация не сработала.
Как нам рассказали отдыхающие, им пришлось эвакуироваться по лестницам в полной темноте, свет отрубило. А несколько семей вообще остались заблокированы на пятом этаже. Спасать их прибежали туристы и работники соседнего отеля, так как из-за забора машина пожарных не сразу смогла подъехать к «лакшери» резорту. Ограждение в итоге снесли, чтобы вызволить людей из огненной ловушки. Пострадали 12 туристов, в том числе из России. Они надышались угарным газом.
Сейчас туристов, которым не пришлось ехать в больницу, переселили в другой отель в Кемере. Часть вещей покрылась пеплом и была залита водой во время тушения. На кадрах — обстановка в резорте сейчас.
Россияне готовятся писать претензии отелю через своих туроператоров. Они также пожаловались, что отдых ещё до пожара напоминал хоррор. Например, прямо по еде на шведском столе ползали жирные рыжие тараканы.