Во время пожара в пятизвёздочном турецком отеле не работала сигнализация, туристы искали выходы во тьме

Как нам рассказали отдыхающие, им пришлось эвакуироваться по лестницам в полной темноте, свет отрубило. А несколько семей вообще остались заблокированы на пятом этаже. Спасать их прибежали туристы и работники соседнего отеля, так как из-за забора машина пожарных не сразу смогла подъехать к «лакшери» резорту. Ограждение в итоге снесли, чтобы вызволить людей из огненной ловушки. Пострадали 12 туристов, в том числе из России. Они надышались угарным газом.