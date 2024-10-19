Сначала ушел сын, а спустя 10 дней — отец: стало известно, где похоронят погибших в Охотском море Пичугиных

Напомним, 9 августа двое братьев Пичугиных и сын одного из них возвращались на катамаране «Байкат 470» с Шантарских островов до Сахалина. Связь с семьей пропала. Оказалось, что сломался двигатель, потерялся якорь, а весло сломалось. Из-за этого лодка начала свободно дрейфовать. Это длилось больше двух месяцев. Все это время мужчины и подросток собирали дождевую воду, питались сухой лапшой и консервированным горохом. Рядом с ними проходили корабли, пролетали вертолеты, но даже выпущенные в воздух ракетницы не помогли привлечь внимание людей.