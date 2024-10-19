Сначала ушел сын, а спустя 10 дней — отец: стало известно, где похоронят погибших в Охотском море Пичугиных

Погибших во время дрейфа в Охотском море отца и сына похоронят в разных городах. Эту информацию КП-Иркутск подтвердила бывшая жена единственного выжившего из трех туристов — Михаила Пичугина. Похороны его старшего брата Сергея, погибшего от истощения 28 сентября, пройдут в родном Улан-Удэ. С 16-летним племянником простятся в Красноярске. Это связано с тем, что там подросток жил с матерью и младшей сестрой после развода родителей.
В настоящее время 46-летний Михаил, ставший известным как русский робинзон, продолжает восстанавливаться в магаданской областной больнице. Мужчине диагностировали длительное переохлаждение и обезвоживание. За 67 дней в маленькой моторной лодке посреди моря он потерял половину своего веса — 50 килограммов.
Напомним, 9 августа двое братьев Пичугиных и сын одного из них возвращались на катамаране «Байкат 470» с Шантарских островов до Сахалина. Связь с семьей пропала. Оказалось, что сломался двигатель, потерялся якорь, а весло сломалось. Из-за этого лодка начала свободно дрейфовать. Это длилось больше двух месяцев. Все это время мужчины и подросток собирали дождевую воду, питались сухой лапшой и консервированным горохом. Рядом с ними проходили корабли, пролетали вертолеты, но даже выпущенные в воздух ракетницы не помогли привлечь внимание людей.
Не выдержав экстремальных условий, сначала из жизни ушел сын Сергея. Обезумев от потери, он перестал есть и скончался спустя 10 дней. Их тела Михаил бережно обернул брезентом, чтобы в будущем похоронить. На лодку случайно наткнулся рыбацкий траулер «Ангел». Экипаж спас туриста и доставил в Магадан. Правительство Магаданской области пообещало помочь сибиряку вернуться в Бурятию и транспортировать тела родных.