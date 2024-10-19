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Мужчину с оружием, проникнувшего в одну из школ Самары, доставили в полицию

Полицейские прокомментировали инцидент, произошедший 19 октября в школе Самары.

Источник: Комсомольская правда

Правоохранители прокомментировали инцидент, который произошел в субботу, 19 октября 2024 года, в одной из школ Самары. Неизвестный мужчина проник на территорию учебного заведения с оружием.

«В отдел полиции по Советскому району сотрудники Росгвардии доставили местного жителя 1984 года рождения. По предварительной информации, при себе у мужчины был пневматический пистолет», — рассказали «КП-Самара» в региональном ГУ МВД России.

В настоящее время по данному факту проводится проверка. Полицейские работают над установлением всех обстоятельств произошедшего. Напомним, на момент происшествия в образовательном учреждении находилась преподаватель, проводившая дополнительные занятия с небольшой группой учеников в кабинете на первом этаже.